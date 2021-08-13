В Киеве разоблачили женщину, присвоившую 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами – полиция

“41-летняя фигурантка работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях. Женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца”, – рассказали правоохранители.

Этот мужчина, по легенде злоумышленницы, прислал знакомой по переписке посылку со слитками золота, однако на таможне на подарок якобы наложили арест. Фигурантка убедила женщину, что для уплаты штрафа необходимо получить кредит в 600 тыс. грн. и перечислить на счет.

Правоохранители провели обыски дома и по месту работы фигурантки, изяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

—