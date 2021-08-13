Радуцкий: Коноплю выращивают на сотнях гектаров, купить “травку” для молодежи не проблема. Это та “победа”, которой так радовались противники легализации?

Возвращаясь к теме легализации медицинского каннабиса.

Лента новостей за последние две недели:

“полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на территории поселков Русин Яр и Степановка в Донецкой области” (13 августа);

“под Мариуполем, вблизи поселка Мангуш, правоохранители нашли более 1,2 млн кустов конопли, спрятанных на пшеничном поле” (12 августа);

“в Днепропетровской области полицейские уничтожили посев конопли стоимостью почти 700 тыс. грн” (10 августа);

“пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили более 20 тыс. кустов наркосодержащих растений, которые выращивали рядом с подсолнухами” (5 августа).

Чтобы вы понимали, речь идет о десятках гектар плантаций конопли. Это только то, что нашла и уничтожила полиция. Настоящий масштаб нелегального бизнеса на выращивании конопли – сотни гектаров.

Основной аргумент против законопроекта №5586 – мол, есть риск, что владельцы лицензий начнут часть продукции продавать “налево”. А что в итоге? У нас не выращивают коноплю?

Итак, что получилось: мы запретили бизнесу покупать лицензию, работать под постоянным контролем и производить препараты для больных. А тем временем плантации, которые обеспечивают наркозависимых, продолжают существовать. Накрывают одни – появляются другие. Сотни гектар. Купить “травку” для молодежи не проблема… Это та “победа”, которой так радовались противники легализации?

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

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