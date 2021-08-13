 

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Китае в июле 2021 года

13.08.2021, 19:02, Разное
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Эксперты автомобильного портала на основании статистической информации составили рейтинг, состоящий из ТОП-5 самых популярных и востребованных кроссоверов в Китае. Данные были взяты за июль 2021 года и строились на основании предпочтений местных жителей.
В конце рейтинга оказалась модель Honda XR-V. Этот кроссовер предлагается в других странах под названиями XR-V и Vezel. По итогам прошлого месяца, продажи этого авто выросли на 28%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Следующая ступенька ТОП-5 досталась Geely Atlas Pro с показателем в 19% роста.

Открывает тройку лидеров модель Changan CS75. В июле кроссовер приобрели около 20 тысяч китайцев. Вторая строчка рейтинга закреплена за японским автомобилем Toyota RAV4. Как пишет издание «Слово и Дело», продажи этой модели в минувшем месяце увеличились на 17,7%.

Во главе пятерки лидеров оказался Haval H6 с 24 тысячами продаж. Кроссовер приобрели 24 тысяч автолюбителей из Китая.



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