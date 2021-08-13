Нутрициолог назвала три главных доступных продукта против старения

Доктор-нутрициолог Катерина Йенсен назвала три главных продукта против старения, которые можно приобрести в любом магазине. Их регулярное добавление в рацион не только избавляет от радикалов, но и чистит организм, придавая ему энергии и укрепляя иммунитет.

Выглядеть молодо и свежо даже в преклонном возрасте помогут обычные продукты питания. Врач-нутрициолог рекомендует применять методику клеточного изменения организма внутри. Витамины, минералы и другие микроэлементы, содержащиеся в овощах. Зелени и других дарах природы очень эффективны против старения. Среди наиболее эффективных для этой цели доктор выделяет свеклу, в которой содержатся водорастворимая клетчатка, фолиевая кислота, калий, холин, каротиноиды и гиалуроновая кислота, входящая в состав многих косметических антивозрастных средств. Корнеплод также выводит из тела токсины и радикалы, очищает и обогащает кислородом кровь и кожу.

Следующим продуктом для предотвращения старения доктор Йенсен называет какао или экстратемный, не менее 80-процентный шоколад. Высокая концентрация в них флавоноидов особой группы флавонолов снимает воспаления и служит надежным заслоном для свободных радикалов. Также какао-продукты способны активировать серотонин, так называемый «гормон счастья». Эксперт советует использовать не только шоколад, но и органический порошок либо зерна, собственноручно перемолотые и добавляемые в десерты или каши.

Не зря в РФ особой популярностью пользуется петрушка, она тоже действенна при воспалениях. Также в пряности содержится много витамина C, повышающего иммунитет. А миристицин, каротиноиды и хлорофилл эффектно устраняют риски преждевременного старения. Зелень способна чистить кровь, вырабатывать глютатион, и избавлять от отечности.

Источник: lite.rbc.ua