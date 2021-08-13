Ученые: Любовь помогает исцелять некоторые заболевания

Учёные из Австралии выяснили, что любовь помогает исцелять некоторые заболевания. В их числе простуда, стресс, алкогольная и никотиновая зависимость.

Всё дело в гормонах, которые выделяются во время общения с любимым человеком. В этом случае в кровь выбрасывается окситоцин, являющийся ключевым в выработке влечения. Он же играет важную роль в выработке материнского инстинкта при рождении ребёнка. При детальном изучении удалось установить, что именно окситоцин замечательно справляется с тягой к курению и алкогольной зависимостью, подавляя вредные привычки. Он положительно сказывается на раздражительности, уменьшая количество гормона стресса кортизола.

Ещё одной незаменимой составляющей любви является гормон эндорфин. В этом случае человек испытывает удовольствие и радость. Само же вещество активно борется с простудными заболеваниями и способно предотвратить их развитие.

Источник: gazeta.a42.ru