 

Ученые: Любовь помогает исцелять некоторые заболевания

13.08.2021, 19:02, Разное
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Учёные из Австралии выяснили, что любовь помогает исцелять некоторые заболевания. В их числе простуда, стресс, алкогольная и никотиновая зависимость.
Всё дело в гормонах, которые выделяются во время общения с любимым человеком. В этом случае в кровь выбрасывается окситоцин, являющийся ключевым в выработке влечения. Он же играет важную роль в выработке материнского инстинкта при рождении ребёнка. При детальном изучении удалось установить, что именно окситоцин замечательно справляется с тягой к курению и алкогольной зависимостью, подавляя вредные привычки. Он положительно сказывается на раздражительности, уменьшая количество гормона стресса кортизола.

Ещё одной незаменимой составляющей любви является гормон эндорфин. В этом случае человек испытывает удовольствие и радость. Само же вещество активно борется с простудными заболеваниями и способно предотвратить их развитие.

Источник: gazeta.a42.ru



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