«Чистейший вымысел» — Ars Tecnica раскритиковала версию о том, что американская астронавтка продырявила «Союз МС-09»

Ars Tecnica назвала «абсурдными» обвинения в адрес астронавта NASA Серины Ауньон-Чанселлор в том, что она просверлила дырку в космическом корабле «Союз МС-09» в 2018 году, которые были выдвинуты анонимным сотрудником «Роскосмоса» в статье ТАСС. При этом американское интернет-издание сочло наиболее вероятной причиной появления отверстия ошибку при производстве «Союза МС-09».



Reuters

Российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало статью с «клеветой» в адрес астронавта NASA Серины Ауньон-Чанселлор, пишет Ars Tecnica. В публикации утверждается, что в космосе у Ауньон-Чанселлор мог произойти «острый психологический кризис», который мог привести к тому, что она просверлила дырку в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», чтобы ускорить возвращение на Землю. «Разумеется, это чистейший вымысел», — заверяет американское интернет-издание.

Контекстом публикации ТАСС Ars Tecnica называет недавний «катастрофический» инцидент со стыковкой лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией. МКС отклонилась от своего положения из-за незапланированного включения двигателей «Науки». Статья пытается опровергнуть критику американских изданий, включая Ars Technica, которые освещали инцидент и поставили под сомнение будущее партнёрства «Роскосмоса» и NASA в космосе.

В качестве одной из таких попыток в статье ТАСС вспоминают инцидент 2018 года, когда в августе в космическом корабле «Союз МС-09», пристыковавшемся к МКС, была обнаружена небольшая дырка. Российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и астронавт NASA Серина Ауньон-Чанселлор прибыли на этом корабле в июне 2018 года.

Если бы не были приняты меры, двухмиллиметровое отверстие привело бы к разгерметизации станции примерно через две недели. Однако космонавты смогли ликвидировать утечку воздуха с помощью эпоксидной смолы, и «Союз» был признан безопасным для полёта экипажа из трёх человек обратно на Землю.

Разумеется, начались поиски причины появления дырки. Почти сразу исключили вариант с пробоем обшивки микрометеороидом. При этом в ряде российских СМИ появилась информация, что причиной мог стать производственный или испытательный дефект. Именно эту версию Ars Technica называет «наиболее правдоподобной». Однако источники в российском правительстве поспешили «пустить необоснованные слухи» о том, что отверстие мог просверлить астронавт NASA.

В декабре 2018 года два российских космонавта совершили выход в открытый космос для обследования внешней обшивки корабля «Союз МС-09» и вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защитную панель. Они взяли пробы и материалы, а также сделали снимки высокой чёткости и видео места утечки, чтобы помочь определить причину возникновения отверстия. В конце декабря Прокопьев, Герст и Ауньон-Чанселлор благополучно вернулись на Землю на этом корабле. При этом, как пишет Ars Technica, если расследование и было завершено, его результаты не были обнародованы.

Однако ТАСС решило вернуться к инциденту. В опубликованном в четверг материале журналист Михаил Котов берет интервью у анонимного высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса». Американское издание, исходя из статьи, предполагает, что журналист побеседовал с генеральным директором российской государственной корпорации по космической деятельности Дмитрием Рогозиным.

При этом в статье есть целый ряд «тревожных аспектов», в особенности относительно Ауньон-Чанселлор, которая в тот момент была единственной женщиной на борту МКС. Во-первых, в материале раскрывается ранее неизвестная информация о состоянии здоровья астронавта на орбите. Затем в статье ТАСС сказано, что её состояние могло вызвать «острый психологический кризис», который побудил её пожелать возвращения на Землю раньше времени. По всей видимости, предположение заключается в том, что, повредив «Союз», Ауньон-Чанселлор заставила бы «Роскосмос» и NASA разрешить ей немедленно вернуться на Землю.

Далее в статье утверждается, что видеокамера на стыке российского и американского сегментов, которая могла показать, как астронавты NASA входят в российский сегмент, могла быть сломана. Там также сказано, что в отличие от российских космонавтов американцы отказались пройти полиграф и что РФ не получила возможности исследовать инструменты и свёрла на предмет наличия на них остатков металлической стружки корпуса бытового отсека «Союза».

Ars Technica признаёт, что «никто не идеален. Астронавты — люди, а у всех людей есть недостатки». Однако идею того, что астронавт NASA могла сорваться и просверлить дырку в корабле, в результате чего на МКС упало давление, притом что с другой стороны только вакуум, интернет-издание называет «абсурдной».

Кроме того, Ars Technica утверждает, что у появления отверстия есть «вполне разумное объяснение». В статье ТАСС отвергается возможность того, что проблема возникла на Земле, до запуска.

«Но почти наверняка всё так и было, — полагают американцы. — Скорее всего, техник случайно повредил космический корабль «Союз» и попытался скрыть эту ошибку, наложив самодельную заплатку». Предполагается, что она могла продержаться во время испытаний, но после длительного воздействия на орбите вышла из строя.

Тем не менее реакция NASA на столь «серьёзные» обвинения «вызывает больше вопросов, чем ответов». В своём заявлении американское космическое агентство утверждает, что все «партнёры по МКС заботятся о безопасности полёта и благополучии экипажа», однако никак не оправдывает Ауньон-Чанселлор.

Как предполагает Ars Technica, между тем, чтобы встать на защиту своего астронавта и отреагировать на «нечто явно нелепое» или не ввязываться в перепалку с «Роскосмосом», в NASA выбрали последнее.