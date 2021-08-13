В парке “Северные Дубки” появятся качели с подсветкой и фигуры зверей

До конца 2021 года в Москве преобразятся более сотни интересных мест в разных районах. Они станут более комфортными и современными, при этом они не потеряют свой колорит. По программе мэра столицы “Мой район”, запущенной несколько лет назад, благоустроят, например, зону отдыха у Дегунинского пруда, сквер на Звездном бульваре, парк Летчиков-испытателей, а также сквер имени Хлобыстова.

Также скоро преобразится парк “Северные дубки” в Восточном Дегунине. Работы по благоустройству подходят к концу. Объект готов на 90%. В парке уже обустроили дорожки для пешеходов и велосипедистов, создали площадки для тихого отдыха со скамейками и парковыми диванами, подготовили место для катка с искусственным льдом и основания для двух детских и двух спортивных площадок.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что коммунальщики готовятся приступить к установке опор освещения, монтажу оборудования детских и спортивных площадок и высадке живой изгороди. Кстати, качели на детских площадках в парке будут не простыми, а с подсветкой на солнечных батареях.

Посетителей парка будут встречать фигуры слонов, бегемотов и медведя и искусственных растений. Место для них выбирали жители района.

Ранее сообщилось о благоустройстве двух территорий в пойме реки Чермянки — от проезда Дежнева до улицы Молодцова и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Скоро там появятся велопешеходные маршруты, экотропа, настилы, смотровые площадки, детские и спортивные зоны, а еще – эколого-просветительский центр.

В новом парке начали монтировать металлокаркас и возводить стены этого здания. При строительстве и оформлении павильона используют природные материалы, в первую очередь — дерево. Он будет светлым, для остекления используют витражи. А рядом с павильоном появится вертикальная ферма, аптекарский огород и сенсорный сад.

Эколого-просветительский центр будет просторным. Площадь здания составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят интерактивные выставочные залы, кинозал и профлабораторию.