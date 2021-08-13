 

Юрист раскритиковал Юнемана за нарушения при подаче документов на выборы

13.08.2021, 18:56, Разное
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По его словам, Юнеман “медленно, но верно сходит с ума под медийным прессингом Мосгоризбиркома”. “Кандидат от народа” наконец-то признал ошибки в сданных подписных листах”, – написал общественный деятель в своем телеграм-канале.

Ремесло отметил, что кандидат обвиняет сотрудников избирательной комиссии в фальсификации подписей. “В своем очередном посте Юнеман обвинил избирком в том, что тот… записал Гаспаряна (это блогер, который критикует Романа) в подписанты Юнемана, и тем самым незаконно отсеял подпись избирателя как “недействительную”, — уточнил общественный деятель.

Юрист подчеркнул, что в ЦИК Юнеману ответили с “клинической доброжелательностью”. В двух книгах подписи оставило лицо, имеющее одинаковые данные, включая схожую подпись, но при этом под разными фамилиями, пояснил юрист.

“То есть сборщики Романа накосячили и внесли одного и того же человека в подписные листы с разными фамилиями. Но виноват кровавый избирком”, — написал Ремесло.

О серьезных нарушениях сообщил и телеграм-канал “Кстати”. Авторы ресурса отметили, что подписные листы Юнемана изначально были больше формата А4.

Кроме того, в них были не предусмотренные нормами колонки для сбора телефонных номеров. Перед сдачей в ЦИК их отрезали.

Телеграм-канал отметил, что решением Юнемана удивлены даже оппозиционеры. “Штаб кандидата сам дал избиркому все основания для признания всех своих подписных листов недействительными”, – пишет “Кстати”.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные кампании.



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