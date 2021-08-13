Мнение: MH17 и «The Insider»: почему антироссийская повестка набирает обороты

25 января голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем Ван дер Верфф при помощи своего российского адвоката Сталины Гуревич обратился в Следственный комитет России с заявлением, в котором содержалось требование возбудить уголовное дело по ст.128.1 УК РФ «Клевета» в отношении того самого главного редактора «The Insider» Р. Доброхотова.

26 апреля УВД по ЮЗАО г. Москвы возбудило уголовное дело. Ну и как говорится, разбирательство началось. Отсюда и решение о проведении обыска.

Дело в том, что причиной для заявления стала статья на сайте «The Insider» под заголовком «Говорит и показывает ГРУ. Как Минобороны распространяет фейки через иностранных журналистов», в которой рассказывается о якобы сотрудничестве основателей издания «Bonanza Media» М.Ван дер Верффа и российской журналистки Яны Ерлашовой (экс-сотрудница ТК «Russia Today») с российским ГРУ, от которого они получали денежные средства за распространение информации о сбитом «Boeing» МН17 в 2014 г.

Напомним, «Bonanza Media» ранее провело собственное расследование, по результатам которого выяснилось, что улики, используемые в рамках поиска виновного в падении МН17, являются недостоверными.

Так, к примеру, ролик, где запечатлен грузовой автомобиль, перевозивший неподалеку от Макеевки комплекс «Бук», который якобы атаковал Boeing, впервые появился еще в 2012 году, задолго до инцидента в украинском небе.

Сам М.Ван дер Верфф при этом выступил одним из авторов фильма «Призыв к справедливости» о падении самолета.

Ранее издание «Bonanza Media» в ходе собственного расследования инцидента установило, что Россия непричастна к падению «Боинга». М.Ван дер Верфф выступил одним из авторов фильма «Призыв к справедливости» о падении самолета.

После того, как была опубликована статья в «The Insider», М.Ван дер Верфф подвергся давлению со стороны голландских властей и был вынужден уехать из страны, а голландские СМИ разорвали с ним контракты, опасаясь также попасть под преследование со стороны местных спецслужб и правоохранителей.

Вскоре появились сообщения, что к травле голландского журналиста, которую начал «The Insider», присоединился и Bellingcat. Об этом, с позволения сказать, издании на днях рассказывал Директор СВР России Сергей Нарышкин, который сообщил, что там работают бывшие представители иностранных спецслубж. Более того, по его данным, издания «Проект» и «The Insider», признанные в России иноагентами, связаны с Bellingcat.

Bellingcat необходима для давления на страны, физические и юридические лица, отметил Нарышкин, а также добавил, что у СВР есть данные о том, кто на самом деле управляет этим проектом якобы журналистских расследований.

Что касается «The Insider», то оно также известно рядом крайне сомнительных, даже дилетантских заявлений и расследований. К примеру, в одной из статей было заявлено, что тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы спонсировался российской ФСБ. Это что же получается, олигарх Беня Коломойский, провозгласивший себя «жидобандеровцем» с товарищами был только передаточным средством? Что-то не верится.

Сегодня известно, что одним из инвесторов «The Insider», является Михаил Ходорковкий. При этом связь с изданием «Проект» (нежелательная организация), Bellingcat и другими позволяет предположить, что издание Доброхотова так или иначе включено в сеть нежелательного в России Национального фонда демократии (NED), работающего в том числе с «Новой газетой», «Монитором», а также упомянутым Ходорковским. К примеру, один из руководителей «Новой газеты» Дмитрий Муратов и член исследовательского фонда NED Джеф Гедмин состоят в фонде Михаила Ходорковского Justice for Journalists.

Более того, один из основателей NED Аллен Вайнштейн говорил буквально следующее: «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ».

Макс Блюменталь, автор ряда журналистских расследований, во время выступления на премии Democracy Award, заявил, что NED «вмешивается в политику других стран на средства, поступающие из-за рубежа. Разница лишь в том, что они делают это открыто и во имя продвижения свободы». Отметив, что организация занимается ровно тем же, в чём конгресс США обвиняет Россию некоторые СМИ (включая RT и Sputnik).

Так почему именно сейчас, спустя столько лет после того, как Boeing МН17 был сбит, расследование инцидента вновь всплыло в 2021 году? Рискнем предположить, что, как и всегда, подобная активность аффилированных с иностранными организациями и спецслужбами СМИ разрастается на фоне предстоящих в России выборов, референдумов или иных значимых событий.

Этот тезис подтверждают и заявления ряда представителей российских спецслужб, в том числе и Сергея Нарышкина, отметившего, что «наши оппоненты готовятся вовсю». Он также добавил, что провокации будут и в 2021 году, и в 2024, при этом СВР известно, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».

Таким образом, можно констатировать, что возобновление фейков и расследований вокруг MH-17, как и других тем, направленных на дискредитацию российской власти внутри страны, а также за ее пределами будет лишь нарастать. Причем не только на фоне приближения выборов 2021 года, но и вплоть до 2024 года, когда в России пройдет президентская избирательная кампания. Ведь именно это событие является главной целью в обозримой перспективе для всех организаций и фондов, работающих против существующей сегодня в РФ власти.

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