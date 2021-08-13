Это не охота, это расстрел

Образ жизни Крайнего Севера начинает рушиться. Послесловие к массовой гибели оленей у Хатанги.

Переправа оленей через Хатангу. Фото: А. Савченко / Facebook

ГЛОССАРИЙ

ГОСТ 11026-64: «Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпороток, пыжик, неблюй)»

Пыжик — теленок северного оленя до полугода (по ГОСТУ до 1 месяца), обычно гибнут сами. Их не особо убивают.

Неблюй — теленок после стадии «пыжика» и до 1 года.

Выпороток — шкура недоношенного теленка, извлеченного из самки.

Дикарь — дикий северный олень; диковка — охота на него; диковать — охотиться; диковщик — охотник на дикого оленя. Обычно прожиточным минимумом на год для них считаются сто голов.

12 августа ТАСС сообщил со ссылкой на Красноярскую краевую прокуратуру, что в реке Хатанга на востоке Таймыра обнаружены 1,2 тысячи туш дикого северного оленя, погибших, видимо, при переправе. По нашей информации, проверка начата тремя прокуратурами — края, района и природоохранной. Туши (главным образом, это оленята) поднимают с мелководья, они будут сожжены. Причиной смерти животных пока называют асфиксию от попадания в легкие воды, но прокуратура обещает оценить «взаимосвязь гибели животных и незаконной охоты».

За день до этого на берегу реки Хатанга, в пяти километрах ниже одноименного села, уже находили туши 56 погибших диких северных оленей, в основном пыжиков — телят, родившихся в минувшем июне (традиционное время отела здесь — третья декада июня). Региональный главк МВД сообщил, используя два раза слово «предположительно», что телята в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу. Но на двух тушах найдены огнестрельные раны (позже нашли еще на двух). Поэтому возбуждено дело по статье «незаконная охота с причинением крупного ущерба» (до двух лет), ведется дознание («комплекс мер по установлению лиц, причастных к незаконной охоте»).

Известно, что погибших оленей обнаружил и сказал об этом в полицию госинспектор отдела контроля и надзора минэкологии края Александр Беляев, осмотр туш животных производился в присутствии ветврача.

Госинспектор Александр Беляев на берегу Хатанги у оленьих туш. Фото: «Хатанга.РФ»

Людям, имеющим представление об оленьих миграциях и человеческих нравах,

совершенно ясно, что нам сейчас показывают даже не надводную часть айсберга, а так — некую нелепость, что-то вроде тающего кубика льда в стакане с напитком какого-то майора или лейтенанта полиции

(ГУ МВД в конце своего сообщения добавило, откуда оно: «по информации ОМВД по Таймырскому району»).

Местный ресурс «Хатанга.РФ» рассказывает, что в ночь на 3 августа в окрестностях села расстреляли десятки оленей.

«Десятки мертвых туш валяются на земле, еще десятки ранены, истекают кровью там же. От спуска с поселка до реки Казачья берег усыпан телятами и важенками, которые погибли не только от того, что не смогли переплыть или от переохлаждения, но и от убийства,

что подтверждают фотографии неравнодушных людей (действительно прилагаются. — А. Т.). Казалось бы, можно допустить — несчастный случай на охоте, ушел подранок. В данном случае подранков оказалась катастрофически много».

Олененок рядом с тушей оленя со следами огнестрельного ранения. Фото: «Хатанга.РФ»

Красноярскому изданию Ngs24.ru инспектор Беляев рассказал, что в числе 56 мертвых особей, найденных первыми, насчитал 17, убитых выстрелами. «Вызвал на место ветеринарного инспектора. Он почему-то занизил число оленей, убитых огнестрелом, — сказал, что на других не увидел следов выстрелов и поэтому счел их просто погибшими. Позже приехала полиция. Я пытался убедить их забрать туши оленей как вещдоки, они сказали, что забирать их не будут. Осмотрели место, опросили меня и уехали. Наутро этих оленей на месте уже не было».

Позже появились объяснения, что туши убрали вынужденно, так как хранить их на месте происшествия (да и где-либо еще) невозможно: они раздулись от долгого нахождения в воде, часть уже в стадии активного разложения.

О том, доверху ли забиты ледники в мерзлоте (еще их называют мерзлотники, они там есть на берегу), как и о том, извлекли ли из животных пули, определили ли калибр — состоялась ли, словом, экспертиза, — полиция не сообщает.

По словам Беляева, теперь его вынуждают уволиться с работы некие неназванные им «третьи лица». На фоне недавних историй Красикова (инспектора на Байкале, задержавшего браконьеров) и Саночкина (лесного инспектора в Зауралье, проверявшего, как компания с депутатом Хахаловым давила со всем изуверством волка) это не выглядит чем-то из ряда вон.

Как не выглядит новостью и то, что, собственно, в красноярской Арктике произошло. И вот об этом, почему так, почему новость не в том, что случилось, а в том, что об этом вдруг заговорили, — подробней.

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— Балок — это сарай такой. А север — это балки и грязь в них. На цыпочках туда можно заходить, только цыпочки потом долго отмывать. Тундра ржавая, железо всюду, уголь им завозят, и он по всем берегам, где жилье или балки. Ходят все, от мала до велика, смотрят в бинокли, высматривают, кого бы еще подстрелить, все с ружьями, каждый метр поделен. Запретили оленей бить в воде, так мы на берегу управимся (с не столь давних пор по оленям нельзя стрелять в реках — животное находится в заведомо беспомощном положении. — А. Т.). Загоны для оленей, где они переходят реки, — чтобы шли точно под выстрел. Вышки всюду и помосты к балкам, чтобы оленей туда затаскивать и разделывать уже без гнуса и комарья, комфортно. Только убивать, только стрелять.

Так мой друг Сергей З. объяснял приезжим про Север. Исчерпывающе — поэтому повторяю его, лучше не сформулировать.

И к уже процитированному рассказу в «Хатанга.РФ» можно было бы отнестись скептически, поскольку восклицание — «такового вопиющего акта жестокости к животным Хатанга еще не знала в своей истории» — кажется неискренним: оленей здесь бьют при сезонных миграциях регулярно, без пропусков, это бизнес. Но, похоже, автор, говоря о беспрецедентности, имеет в виду лишь бессмысленность этого побоища. Хотя есть ли разница оленям, как их убивают, — чтобы переработать в мясо и на шкуры или исключительно из спортивного интереса, — вопрос.

Переправа оленей через Хатангу. Фото: А. Савченко / Facebook

В октябре 1994 года мне пришлось от начала до конца присутствовать при таком традиционном сезонном побоище. В Хатангу — ржавое железо, черные доски, гильзы, те самые балки — тогда я смог попасть на вертолете вместе с чиновниками краевой администрации во главе с первым вице-губернатором края Евгением Васильевым (сейчас он возглавляет Эвенкию). Естественно, высоких гостей здесь встречали по высшему разряду, ну и я увязался с ними послушать местное начальство. Оно там собралось, похоже, все. Столы накрыли на берегу. Уже было темно, когда олени пошли переправляться, ломая лед.

Палили в них из нескольких ружей и карабинов, помню, гостям и мне, в том числе, все пытались всучить «Сайгу» — тоже пострелять. «Давай, можно не целиться — все равно попадешь».

Олени, несмотря на то, что их убивали, все шли и шли навстречу пулям. «Главное — первого пропустить. Вожака. Дальше бей хоть с закрытыми глазами. Когда «дикарь» идет, мы все выходим, тут у каждого по несколько стволов».

Там много было необычного, в Хатанге, вроде незакрываемых никогда кранов — чтоб вода всегда бежала и трубы не перемерзли, поразительного радушия и прямоты местных людей — всех без исключения, обилия комнатных растений, фотообоев с видами зеленой природы, и время было непростое — Норильск, прихватив Таймыр (который к тому моменту стал уже самостоятельным субъектом Федерации), хотел выйти из состава края. А здесь, в Хатанге, от Норильска зависело не почти все, а все практически, поэтому, конечно, не красноярским чиновникам было учить чему-то этих людей или глядеть на них косо, поэтому они молчали, лишь непроизвольно вздрагивая от такого приема, когда гремели выстрелы или в них отлетали гильзы. Так вот я к чему:

оленей не бросали, туши тут же вспарывали, вырезали печенку. И тут же, теплую, живую, под водку употребляли. Откажешься — обидишь. Хорошо, не потчевали кровью — местные многие пили, черпали кружками.

Не знаю, брали ли в итоге от добытого еще что (возможно, язык, сердце, почки), но уж точно хатангские власти свои проблемы с помощью этой охоты решали, она не была абсурдной.

И еще я это вот к чему: вероятно, это глобальные изменения климата и антропогенный фактор (прежде всего «Норникель») привели к тому, что сроки миграции сместились почти на три месяца — с конца октября на начало августа. Телята не успевают окрепнуть, и они действительно тонут — реки тут серьезные. И в последние годы они становятся все полноводней.

Ну и важный психологический момент. В 1986-м мой старший товарищ и друг Юрий Ермолин (оператор) и Мирошниченко (режиссер) снимали 20-минутную «Госпожу тундру», что стала классикой документалистики. Там показано, как плывущих оленей бьют с лодок. Охотник Дорофиенко (его «обрабатываемая» территория равна Швейцарии, жене он говорит: ты — королева Швейцарии), в частности, рассказывает про оленью миграцию. Когда «дикари» идут с юга, с Эвенкии, на побережье, переправы совпадают со временем отела. Реки широкие, если штормит — телята тонут. В километрах двух от переправы табуна трупы пыжиков прибивает к берегу, по 80, по 100. Их не собирают — запрещено. Если разрешить, считает власть, значит, пыжиков начнут стрелять, сдавать как утонувших. Не доверяют людям, говорит промысловик Дорофиенко, но человеческие чувства в людях преобладают, а не зверь, и он уверен, что ни один охотник на теленка с ружьем не пойдет. Когда пыжики, переплыв реку и выбившись из сил, не могут подняться на берег, вязнут в топи, на них налетают чайки, бакланы, охотники телят спасают, помогают подняться.

Многие промысловики говорили мне то же. Михаил Тарковский, например:

«Просто есть добыча. Добыча зверя. Да, это работа, это любимое дело, но какого-то хищного кровожадного задора нет ни у кого из моих знакомых».

Так вот, к сегодняшнему отстрелу. Биолог и охотовед Феликс Штильмарк рассказывает в «Госпоже тундре» удивительное: «Создается ненужная жестокость и грозит нам изменением человеческих качеств — это на лесосеке лесорубы, это сами охотники мне говорили, что это безобразие надо прекратить, мы не можем, мы начинаем к нему привыкать». «Хатанга.РФ», то есть человек, живущий в Хатанге постоянно (он там не подписывается, и я его называть не буду), тоже говорит не столько об оленях, сколько о нас. Об «опасности для социума, не говоря уже о психологической составляющей: где тот предел, который позволяет безопасно разрешить взять в руки оружие?! Ведь в один непредсказуемый прекрасный момент оно сможет быть направлено и не только в сторону оленей».

Это действительно было и есть в местном народе, самый известный красноярец Астафьев писал о том же:

«…я на войне был, в пекле окопов насмотрелся всего и знаю, ох как знаю, что она, кровь-то, с человеком делает! Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи, проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жутью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря».

Люди так живут («диковка», еще раз, — это сезонное явление), но понимают, что так нельзя, мучаются.

Никуда отсюда не делась логика еще советского хозяйствования на «северах» с попутным воспитанием жестокости в народе — убить всех, одним остаться. Отнять волчье мясо — оленину, просто поубивав конкурентов (меж тем именно волки были единственным и идеальным регулятором численности «дикарей», они адаптированы друг к другу). А чтобы «дикари» после этого не расплодились чрезвычайно — отстреливать их тоже. И обязательно как можно больше. Иначе они уводят домашних оленей с собой, иначе в популяции начинается мор, эпизоотии (тут около 40 очагов сибирской язвы).

Эту логику я слышал в 94-м в Хатанге, когда СССР уже не было. Эту логику начали продвигать и власти, и ученые с конца 60-х годов прошлого века, когда популяция «дикарей» восстановилась после войны — во время нее их отстреливали, не считая, потом 25 лет ждали (добыча разрешалась только аборигенам, не более 6 тыс. голов).

Это «рациональное природопользование» живо и сейчас в чиновничьих кабинетах и в народе, но с 90-х никто оленей не считал, никто не занимался, только недавно начали.

Штильмарк говорил про ответственность ученых. Тех, кто доказывал целесообразность вот такого рационального природопользования — когда популяцией «дикарей» управляют с помощью их отстрела. Тех, кто продвигал методику борьбы с волками — ту, что ярко показана в фильме: их расстреливают на снегу с борта вертолета по одному, и камера фиксирует, как преследуемый волк, собрав силы, бросается на вертолет.

И это в советское время еще понаставили всех этих съемных и стационарных направителей (полузамкнутых загонов) — так что это не охота, это расстрел, зверю не уйти. Раз есть забор, загон — значит, целиком ответственность человека и его грех. Ни на кого не списать. И с этим выросло уже два поколения.

Норильский комбинат вытравил ягельники на многие сотни верст. Чтобы «дикарям» прокормиться, надо их убивать. Убивать должны люди, прежде убившие волков. Иначе — еще одна катастрофа, помимо той, что происходит в сердцах и головах.

Олени готовы преправляться черех Хатангу. Фото: А. Савченко / Facebook

Карта Таймыра — вся в могильниках оленьих, павших от сибирской язвы. Это бакоружие, прекрасно сохраняющееся в вечной мерзлоте.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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