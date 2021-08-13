 

В Швейцарии после прививок Pfizer и Moderna умерли 133 человека

13.08.2021, 18:17, Новости дня
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После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

По данным ведомства, к 10 августа известно о 5304 случаях побочных эффектов, появившихся, скорее всего, после применения вакцин, из них 1934 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 3279 – вакцины Moderna. В 91 случае использованная вакцина не была указана. Сообщается, что из всех побочных эффектов 1838 были квалифицированы как серьезные, передает РИА «Новости».

«В 133 серьезных случаях люди умерли через разные временные интервалы после вакцинации. Несмотря на хронологическую корреляцию, ни в одном из случаев нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», – говорится в сообщении.

Ведомство также получило сообщения о 96 случаях миокардита и перикардита после вакцинации. При этом швейцарский надзорный орган считает, что причинно-следственная связь между вакцинацией и миокардитом или перикардитом «как минимум возможна».

В июле мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса. Хронических заболеваний он не имел.



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