 

Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи

13.08.2021, 18:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк сообщил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.

По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».

«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но… Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!», – написал Беленюк в своем Facebook.

Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным «золотом» украинской сборной.

Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.

До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в патриотизме спортсменки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Мнения: «Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

12.06 / В мире: Литва угрожает тюрьмой за правду о распаде СССР

13.01 / Мужчину осудили на 20 лет за нападения на женщин и убийство в Москве

28.07 / Россия предложила ООН выделить 23 состава киберпреступлений вместо девяти

03.02 / В Украине более 10 тыс. чиновников избежали наказания за неподачу деклараций – НАПК

29.01 / СБУ решила не заводить дело на Корчевникова

03.07 / Власти Австралии переименовали названные в честь короля Леопольда II горы

04.07 / На московской реке распространилось нефтяное пятно

09.01 / Помпео заявил, что иранский режим покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ

04.08 / Компания Microsoft начала автоматически блокировать торренты и ПО для майнинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика