Китай отверг просьбу ВОЗ о новом расследовании происхождения COVID-19

“В четверг ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях COVID-19”, – отметили в твите.

#UPDATE China has rejected the World Health Organization’s calls for a renewed probe into the origins of Covid-19.

On Thursday the @WHO urged China to share raw data from the earliest Covid-19 cases https://t.co/1Hb66YyL7X pic.twitter.com/QqKpEetvdQ

— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021

В ВОЗ 12 августа заявили, что создают новую группу для расследования происхождения вируса SARS-CoV-2. В организации призвали правительства стран к деполитизации ситуации и сотрудничеству для проведения эффективного расследования.

“Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанию пальцем или подсчету баллов по политическим мотивам. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы подать пример для установления истоков всех будущих сопутствующих событий между животными и людьми”, – заявили в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

