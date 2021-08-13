 

Первый рейс арт-поезда ГогольTrain посвятили Ройтбурду

13.08.2021, 18:14, Новости дня
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“ГогольTrain – это первый в Европе арт-поезд. Он уже сделал несколько рейсов на фестиваль ГогольFest в Мариуполе и Херсоне. И вот в 2021 году, к 30-летию независимости Украины, запланировано шесть рейсов из Киева в разные города на крутые культурные события Украины”, – говорится в сообщении.

ГогольTrain движется по согласованному с “Укрзалізницею” расписанию. Есть несколько категорий билетов: купе и плацкарт, в одну или в обе стороны; с или без билетов на события, на которые следует поезд.

Первый рейс, из Киева в Одессу и обратно, состоится в связи с Одесским международным кинофестивалем. 

ГогольFest – международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства. Основан в 2007 году и до 2017 года проходил в Киеве, а затем начал путешествовать по Украине. На данный момент фестиваль проходил в Днепре, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске и Виннице. 

Контекст:

8 августа 2021 года на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников “Украинской новой волны” – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-х годах на фоне распада СССР,  перестройки и становления независимой Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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