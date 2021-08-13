 

“Облака-НЛО пророчат непогоду”. Украинские полярники запечатлели редкое природное явление

13.08.2021, 18:14, Новости дня
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Овальные облака вытянуты по горизонтали и обладают ровными четкими краями. Они ярко-белого цвета, но иногда сияют разными цветами. 

“По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары. Полярники также шутят, что это антарктические НЛО, ведь они похожи на летающие тарелки”, – указано в сообщении.

Отмечается, что подобные облака обычно появляются на высоте от 2 до 4 км в полярных регионах и до 8 км в теплых широтах. Они относятся к семье высококучевых облаков, а их появление обычно предвещает ухудшение погоды – приближение холодного атмосферного фронта.

Для их формирования нужны сильный горизонтальный поток воздуха, насыщенного влагой, препятствия (горные вершины), которые будет огибать этот поток, и устойчивая стратификация атмосферы, то есть разделение воздуха на “тяжелый” и “легкий” слои. 

В центре шутливо назвали явление “облаками-НЛО, напророчившими непогоду”, отметив, что “пророчество” сбылось – погода на станции сильно испортилась. 

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1715231885353348

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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