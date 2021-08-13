В Литве попросили убежища 1,5 тыс. нелегалов, все рассмотренные ходатайства отклонены – Миграционная служба

Она уточнила, что Миграционной службой Литвы уже принято 200 решений – они окончательные.

По словам Гудзинскайте, все мигранты проинформированы об альтернативах и о возможности вернуться домой добровольно.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что 14 мигрантов согласились добровольно вернуться домой, в отношении 11 “проходят другие процедуры”.

Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300.

Контекст:

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

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