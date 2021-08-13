Ученые выяснили причину, почему подсолнухи разворачиваются на восток

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили причину, почему подсолнухи разворачиваются на восток. Утренние солнечные лучи дают больше тепла растениям и делают их привлекательнее для пчёл.

Автор исследования Стейси Хармер рассказала, что обычно молодые подсолнухи в течение дня поворачиваются вслед за солнечными лучами, но со временем они останавливаются и «смотрят» исключительно на восток. Такое изменение не было до конца изучено исследователями, и Хармер, с её коллегами, провела эксперимент. В ходе экспертной работы подсолнухи намеренно разворачивали на запад, а после фиксировали их. Это помогло получить более подробный набор данных об их состоянии. Оказалось, что восход – наиболее благоприятное время для накопления тепла и растения этим активно пользуются.

Ещё одним неочевидным фактором стали пчёлы. Подсолнухи, чьи верхушки были повёрнуты на запад, нагревались заметно меньше и не привлекали насекомых. Они же выбирали более тёплые цветы. Также учёные отметили, что свет на лепестках подсолнухов помогает выделить ультрафиолетовые пятна, которые незаметны человеческому глазу, но хорошо видны пчёлам. Как следствие, те лучше находят нужный цветок и опыляют его, получая от тепла дополнительную энергию.

Источник: omskpress.ru