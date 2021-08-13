В Донбассе дали высокую оценку важному для каждого россиянина фильму «Солнцепек»

Жители Донбасса рассказали, почему фильма «Солнцепек» необходимо увидеть каждому россиянину. Урок Украины станет хорошим примером влияния оппозиции на неокрепшие умы.

Вчера состоялся предпремьерный показ фильма «Солнцепек» о событиях на Донбассе в 2014 году. Жители региона, получившие возможность ознакомится с картиной, высказались относительно работы режиссера и съемочной команды. По мнению

подполковника запаса Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ее необходимо демонстрировать молодежи не только в России, но и за рубежом.

Режиссерами «Солнцепека» стали Максим Бриус и Михаил Вассербаум, фильм повествует о начале военных действий на Донбассе. Авторы картины консультировались в ходе работы с очевидцами и специалистами, стараясь максимально реалистично изобразить события семилетней давности. Именно поэтому в регионе дают просветительскому характеру ленты максимально высокую оценку. Марочко уверен, что настоящую правду о конфликте знают далеко не все, и именно такой образец массовой культуры сможет донести мировой общественности истину.

Сталкиваясь ранее неоднократно с представителями СМИ, Марочко уверен, что даже те журналисты, кто побывал на Донбассе, не всегда верно оценивают ситуацию. Поэтому фильм «Солнцепек» нужно как можно шире демонстрировать для россиян и стараться донести эту информацию за границу. Некоторые молодые люди в РФ склонны поддаваться влиянию оппозиции, которая одурманивает их пропагандой. Теперь же каждый может посмотреть картину, сделав правильные выводы, к чему приводят протесты. Пример Украины должен стать хорошим уроком для несогласных с действиями властей, уверены на Донбассе.

Источник: www.segodnia.ru