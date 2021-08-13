В Донбассе дали высокую оценку важному для каждого россиянина фильму «Солнцепек»
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Жители Донбасса рассказали, почему фильма «Солнцепек» необходимо увидеть каждому россиянину. Урок Украины станет хорошим примером влияния оппозиции на неокрепшие умы.
Вчера состоялся предпремьерный показ фильма «Солнцепек» о событиях на Донбассе в 2014 году. Жители региона, получившие возможность ознакомится с картиной, высказались относительно работы режиссера и съемочной команды. По мнению
подполковника запаса Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ее необходимо демонстрировать молодежи не только в России, но и за рубежом.
Режиссерами «Солнцепека» стали Максим Бриус и Михаил Вассербаум, фильм повествует о начале военных действий на Донбассе. Авторы картины консультировались в ходе работы с очевидцами и специалистами, стараясь максимально реалистично изобразить события семилетней давности. Именно поэтому в регионе дают просветительскому характеру ленты максимально высокую оценку. Марочко уверен, что настоящую правду о конфликте знают далеко не все, и именно такой образец массовой культуры сможет донести мировой общественности истину.
Сталкиваясь ранее неоднократно с представителями СМИ, Марочко уверен, что даже те журналисты, кто побывал на Донбассе, не всегда верно оценивают ситуацию. Поэтому фильм «Солнцепек» нужно как можно шире демонстрировать для россиян и стараться донести эту информацию за границу. Некоторые молодые люди в РФ склонны поддаваться влиянию оппозиции, которая одурманивает их пропагандой. Теперь же каждый может посмотреть картину, сделав правильные выводы, к чему приводят протесты. Пример Украины должен стать хорошим уроком для несогласных с действиями властей, уверены на Донбассе.
Источник: www.segodnia.ru
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