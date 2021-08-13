 

Обнародованы технические характеристики самого дешевого смартфона в мире JioPhone Next

13.08.2021, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали технические характеристики JioPhone Next, который обещает стать самым дешёвым смартфоном в мире. На полки магазинов устройство поступит в сентябре, причем не только в Индии.
В начале лета в Сети появилась информация о подготовке индийской технокомпанией Reliance Industries и ее подразделением Jio Platforms совместно с корпорацией Google ультрабюджетного смартфона JioPhone Next. Еще тогда сообщалось о том, что гаджет предназначен для того, чтобы дать возможность пользователям сети 2G и 3G использовать связь формата 4G/LTE. Работает устройство на оптимизированной операционной системе Android 11 Go. Есть в аппарате одинарные камеры для основной съемки разрешением 13 мегапикселей и селфи-объектив в 5 миллионов точек с фильтрами дополненной реальности. В корпус девайса встроены физические кнопки для управления, кроме того, есть в нем опции голосового ассистента, перевода и преобразования текста в речь.

Продуктивность аппарату обеспечит бюджетная модификация однокристальной платформы Qualcomm 215 на 64 бит. В данном процессоре четыре ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,3 ГГц, дополнит его чип оперативной памяти объемом 2 гигабайта. Стоит отметить, что, согласно мнению многих экспертов, JioPhone Next будет функционировать на 20% быстрее предыдущих моделей бренда. Так, в устройстве есть экран разрешением 1440×720 точек и предустановленные приложения Google Camera Go и Google Duo Go.

Релизы JioPhone Next стартуют с 10 сентября, причем продаваться он будет не только в Индии, но и в других регионах планеты. Стоимость гаджета, как и сообщалось ранее, не превысит сотню долларов США.

Источник: 3dnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Госдума разрешит Росгвардии вызывать на дуэль за оскорбление ветеранов

07.02 / Мнение: Телеграм стал самым скачиваемым приложением в мире

01.08 / Мнение: ФБР раскрыло взлом Твиттера – “мозгу” ОПГ хакеров 17 лет

13.01 / Мнение: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

21.07 / Шпион в кармане

01.04 / Мнение: Операция “Манкурты”

29.06 / Как охладить напиток, что делать при морской качке и не только: лайфхаки для тех, кто собирается на пляж

12.08 / Мнение: Ваша вакцина не вакцина

12.10 / После реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко два года провела в тюрьме

23.11 / «Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика