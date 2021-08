Обнародованы технические характеристики самого дешевого смартфона в мире JioPhone Next

В Сети опубликовали технические характеристики JioPhone Next, который обещает стать самым дешёвым смартфоном в мире. На полки магазинов устройство поступит в сентябре, причем не только в Индии.

В начале лета в Сети появилась информация о подготовке индийской технокомпанией Reliance Industries и ее подразделением Jio Platforms совместно с корпорацией Google ультрабюджетного смартфона JioPhone Next. Еще тогда сообщалось о том, что гаджет предназначен для того, чтобы дать возможность пользователям сети 2G и 3G использовать связь формата 4G/LTE. Работает устройство на оптимизированной операционной системе Android 11 Go. Есть в аппарате одинарные камеры для основной съемки разрешением 13 мегапикселей и селфи-объектив в 5 миллионов точек с фильтрами дополненной реальности. В корпус девайса встроены физические кнопки для управления, кроме того, есть в нем опции голосового ассистента, перевода и преобразования текста в речь.

Продуктивность аппарату обеспечит бюджетная модификация однокристальной платформы Qualcomm 215 на 64 бит. В данном процессоре четыре ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,3 ГГц, дополнит его чип оперативной памяти объемом 2 гигабайта. Стоит отметить, что, согласно мнению многих экспертов, JioPhone Next будет функционировать на 20% быстрее предыдущих моделей бренда. Так, в устройстве есть экран разрешением 1440×720 точек и предустановленные приложения Google Camera Go и Google Duo Go.

Релизы JioPhone Next стартуют с 10 сентября, причем продаваться он будет не только в Индии, но и в других регионах планеты. Стоимость гаджета, как и сообщалось ранее, не превысит сотню долларов США.

Источник: 3dnews.ru