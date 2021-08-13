 

Скандалы: Долгое эхо Мариуполя

13.08.2021, 18:06, Разное
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Украинский олигарх Ринат Ахметов не смог найти общий язык с Кремлём и вынужден распродать свои российские активы

Ахметов продаёт свои предприятия в Ростовской области «обезличенной» кипрской компании Valleyton Investments Ltd с неустановленными реальными владельцами (актив числится за гражданкой Армении Еленой Оганесян, имя которой экспертам ни о чём не говорит). Сама по себе сделка довольно мутная (об этом – ниже), и странно, что у ФАС РФ не возникло вопросов.

Но главное – то, что Ахметов, по всей видимости, так и не смог договориться с Кремлём, где ему до сих пор не забыли «мариупольскую историю».

Напомним, о чём речь. В конце августа 2014 года ополчение народных республик Донбасса, перейдя в контрнаступление, заняло Новоазовск и собиралось развить свой успех, захватив Мариуполь, самый большой порт на Азовском море, откуда бежало всё городское руководство вместе с охранявшими город военными и силовиками. Но Мариуполь в итоге так и остался украинским, хотя с точки зрения военной тактики захватить его было совсем несложно. Почему же город не взяли? А потому, что Ринат Ахметов был категорически против. Из Мариуполя уходили за границу сухогрузы, гружённые металлопрокатом с его украинских заводов. Если бы Мариуполь перешёл под контроль непризнанной ДНР, гружённые там корабли не имели бы формальной возможности разгружаться в болгарских, румынских и турецких портах. Вот почему для Ахметова было крайне важно сохранить над Мариуполем украинский протекторат – чтобы не потерять прибыль от торговли металлопрокатом. Поговаривают, что наступление на Мариуполь блокировал лично советник президента Владислав Сурков, вольно или невольно отстаивая при этом финансовые интересы Ахметова. Эту историю в Кремле, похоже, Ахметову не забыли.

Ринат Ахметов

Так вот, о сложностях кипро-армянской сделки с российскими активами украинского олигарха. Сообщают, что в продаже активов Ахметова компании Valleyton будет участвовать Fabcell Ltd – структура подконтрольной Ахметову группы компаний СКМ. В 2016 году принадлежащие ДТЭК Ахметова российские компании «Донской антрацит» и шахта «Обуховская» выдали гарантии российскому Сбербанку по кредиту для Fabcell на 400 млн и 324 млн долларов соответственно. Обязательства по погашению кредита и процентов наступают в сентябре. А теперь, как пишут российские СМИ, «компании надеются на реструктуризацию задолженности». За чей же счёт, позвольте узнать?! Уж не за счёт ли российского бюджета? Этой историей впору поинтересоваться российским силовикам.

Ну, а Ахметову, похоже, в России больше ничего «не светит». Что же, лучше поздно, чем никогда. Хотя за Мариуполь спросить, пожалуй, тоже стоило бы.

Александр Артищенко



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