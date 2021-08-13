 

Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников

13.08.2021, 18:05, Разное
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Благодаря четким и оперативным действиям московских властей в сложнейший период пандемии коронавируса удалось сдержать рост заболеваемости из-за нового штамма
“Дельта”. Число госпитализаций постепенно снижается – удалось защитить миллионы жизней. Российская столица возвращается к нормальной жизни и отменяет часть
санитарных ограничений.

“Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн. человек. Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений”, – уточнил Сергей Собянин.

Мэр Москвы с 13 августа отменил обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. К их числу также относились работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Теперь “удаленка” носит рекомендательный характер.

Кроме того, сняты ограничения для зоопарков – там больше нет закрытых зон. Москвичи смогут посещать территории с вольерами на открытом воздухе, так крытые павильоны. Меж тем, ряд ограничений в столице продолжает действовать. Прежде всего, санитарные требования касаются работодателей.

Так, все еще действует обязательство замерять температуру сотрудников. Однако теперь это можно делать всего один раз – перед началом рабочего дня. В то же время очень важно не допускать до рабочих мест людей с любыми признаками ОРВИ. Требование по регулярному тестированию работников на наличие коронавируса тоже отменено. Ранее было необходимо проверять не менее 10% персонала каждые 15 дней.



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