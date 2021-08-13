 

Турникеты московского метро будут модернизированы

13.08.2021, 18:04, Разное
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В прошлом году московская билетная система была признана самой лучшей в мире. В этом столице России уступили Великобритания и Германия. При этом билетная система в Москве продолжает развиваться. Более того, она выходит на новый этап. Скоро произойдет обновление технологий на турникетах в метро, чтобы пассажирам было максимально удобно.

Так, на всех станциях метро установят современные контроллеры зон проходов. Эта та часть турникетов, к которой пассажиры прикладывают “Тройку” или банковскую карту. Благодаря новым технологиям увеличится скорость считывания карт. Также в будущем внедрят альтернативный способ оплаты проезда – с помощью QR-кода.

Стоит отметить, что изменится и дизайн турникетов. Их верхняя часть станет черной, а экран, на котором появляется информация об оплате, будет цветным и гораздо больше. Мишень, к которой прикладываются карты, останется желтой, но на черном фоне станет заметнее.

Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро за последние 10 лет сократились более чем в три раза. “Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной”, – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кстати, в Москве все больше пассажиров оплачивают проезд банковскими картами. Например, в 2019 году таким способом оплаты воспользовались 30 миллионов раз, а за первую половину 2021-го – уже 55 миллионов раз. Очевидно, что износившиеся контроллеры нужно обновлять. Более того, их обслуживание дорожает каждый год, да и некоторые запчасти уже не производятся.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о строительстве Большой кольцевой линии метро. Сообщалось, что до конца 2021 года откроется девять новых станций – “Терехово”, “Кунецевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино”, а также “Каховская”, которая была закрыта на реконструкцию в марте 2019-го.



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