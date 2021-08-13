Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальном использовании цифровых изображений

Государственный Эрмитаж заявил, что лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн при выпуске NFT-токенов не имел права использовать цифровые изображения из музея, где он снимал клип на песню «Любимый город», лично подписав соответствующий договор с Эрмитажем.

«На днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем», – сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.

Как отмечается, предостережение о нарушении лицензионной политики музея, которое было направлено лидеру Rammstein на стадии анонса его цифрового проекта NFTill, «не получило отклика», и «нелегальные токены» в настоящее время выгружены на маркетплейс.

«Теперь Эрмитаж – вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT. Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», – подчеркивается в сообщении.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie’s.

Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню «Любимый город», которую Линдеманн исполнил на русском языке. Как уточнял тогда генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, съемки этого клипа были организованы как одно из событий года Германии в России.