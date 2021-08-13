Норвегия объявила о закрытии посольства в Кабуле

Посольство Норвегии в афганской столице будет закрыто, сообщила министр иностранных дел страны Ине Мари Эриксен Серейде.

Посольство в Кабуле закроют на неопределенный срок, сказала глава норвежского МИД, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия намерена сократить число сотрудников своего посольства в этой стране.

Немецкое правительство решило сократить штат посольства до «абсолютного минимума», цитирует Мааса РИА «Новости».

Ранее в пятницу Дания объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства.

До этого сообщалось, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

Напомним, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.