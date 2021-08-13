Мнение: О личном деле чиновника, назвавшего земляков «ноющей кучей дерьма»

Закономерный итог всего лишь пяти-восьми последних лет развития путинской государственности. Если прежде чиновников, дерзнувших нетолерантно высказаться про «электорат», показательно увольняли, или, как минимум, публично распекали, то теперь лишь мягко журят. Или вовсе обходятся без этого.

Вот, читаем: администрация Красноярского края считает «личным делом» советника руководителя администрации губернатора Андрея Агафонова его заявления о том, что жители региона являются «ноющей кучей дерьма».

Несколько дней назад советник руководителя красноярской краевой администрации Андрей Агафонов назвал жителей региона «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Слова эти чиновник включил в пост, опубликованный на Facebook, однако вскоре его удалил. На это обратило внимание сетевое издание «Тайга.инфо».

Эпатажный и вызывающий комментарий касался высказываний жителей Красноярского края, которые в социальных сетях раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина. Спортсмен написал в Instagram, что во время посещения Красноярска, который накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии, не почувствовал запаха гари.

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? <…> Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме чёрного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — говорилось в удалённом посте.

Поднялся шум, но… власти не сдали своего. «Андрей Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции — его личное дело», — сообщили в пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса. И посчитали вопрос закрытым. Утритесь, дескать…

Что интересно, даже вялотекущая избирательная кампания, обычно сопровождающаяся демонстрацией показного «уважения» к электорату, не побудила красноярские власти отвечать жёстче. Видимо, поняли, что с таким населением можно не церемониться.

На этом фоне призывы ломать шапку перед барином чиновником уже не смотрятся дикостью. К тому всё идёт. Мигалки на чиновных лимузинах и перекрытые улицы для проезда губернаторских кортежей уже никого не возмущают. И, подобно тому, как в средние века простолюдин не мог и слова сказать против рыцаря, теперь «нет оснований не верить показаниям сотрудника полиции» ©. Сословное общество развивается вовсю.

Что ж, да здравствует феодализм – светлое будущее российского народа? Когда уже узаконят наконец куплю-продажу крепостных?

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