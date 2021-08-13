Россиян, которые не смогут собрать детей в школу к 1 сентября, лишат родительских прав

Органы опеки совместно с полицией проведут ряд проверок по стране, чтобы оценить как идет подготовка школьников к новому учебному году. Неблагонадежным родителям, которые не смогут обеспечить своих детей всем необходимым для учебы, будет грозить лишение родительских прав.

Целью надзорных органов является борьба с асоциальными, конфликтными и малообеспеченными семьями. При выявлении малейших нарушений органы опеки планируют изымать детей и инициировать возбуждение административных дел за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась в поддержку будущих рейдов и призвала россиян очень внимательно отнестись к этому вопросу.

«Подготовить ребенка к школе это прямая обязанность каждого родителя. Сегодня купить учебники, тетради, ручки и прочие принадлежности не является чем-то затратным. Но некоторые несознательные граждане пытаются паразитировать на этой теме и клянчат у государства деньги. Это абсолютно порочный подход, который разлагает наше общество. Люди должны понять, что на детях нельзя экономить, а если не получается, то можно использовать микрозаймы или вообще не надо рожать. В крайнем случае Россия способна сама позаботиться о подрастающем поколении и дать ему дорогу в жизнь», — заявила детский омбудсмен.

Детей из неблагополучных семей будут отправлять в детские дома, школы-интернаты и кадетские корпуса, где начнется их подготовка к обучению. У родителей появится возможность вернуть ребенка только после того, как они улучшат свое социальное положение.

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