Вас здесь не бежало!

Цивилизованный мир отказывается помогать афганцам спастись от талибов. Хотя сам же их и подставил под удар.



Лагерь афганских беженцев. Фото: Rahmat Gul / AP Photo / ТАСС

Отрицающие друг друга сообщения источников для бедной азиатской страны — норма, а во время гражданской войны — обязательный элемент картины. Однако по проблеме беженцев в Афганистане в последний месяц наблюдается полный консенсус независимо от источника, США и «Талибан»* (организация запрещена в РФ) сообщают схожую информацию. «Число жертв среди гражданского населения составило 5183 (1659 убиты и 3254 ранены), что на 47% больше, чем в тот же период в 2020 году», — отмечается в докладе миссии ООН по содействию. Число погибших от военных действий мирных жителей, согласно документу, самое высокое за десять лет.

Резко выросла внутренняя миграция. Люди бегут из районов, где ведутся наиболее интенсивные бои. Талибы безопасности мирного населения особого значения не придают, как и повелось у них с 90-х годов. Из мелких селений северных провинций, из Кундуза, Джаузана и Балха, наиболее отчаявшийся народ перебирается в относительно защищенный Мазари-Шариф.

Лагерь для внутренних беженцев в Кабуле. Rahmat Gul / AP Photo / ТАСС

Но главной точкой притяжения, конечно, остается столица. И без войны бедные семьи в разгар гражданской войны превращаются во владельцев подстилки, кружки и ложки — обязательный набор беженца.

С собой уносят самое ценное: детей, изредка скот. У кого есть героин — местная валюта времен апокалипсиса — считаются зажиточными.

Приграничные государства станут первыми на пути готового сорваться с насиженных мест населения. Они заранее дают понять: никаких программ для самовольно пересекающих границы не готовят.

Всех военных, бежавших на территорию Таджикистана от талибов, спецбортами вернули в Кабул, гражданских тоже разворачивают.

Три недели назад заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода сообщил, что изучает возможности страны по приему беженцев. Изучение показало: не более 100 тысяч на полигонах Минобороны Таджикистана вблизи границы. Но это в крайнем случае, хотя строительство двух лагерей уже идет — видимо, край недалеко.

Аналогичную позицию занимает Узбекистан. Туркмения вообще ситуацию официально не комментирует. Цифры, характеризующие потоки беженцев в конфликтах последних лет, инспирированных террористическими организациями, измеряются миллионами.

А пока — в самом разгаре совместные учения узбекских, российских и таджикских военных на полигоне Хараб-Мейдан. Там отрабатывают испытанную тактику времен нашей афганской войны — «карусель»: нанесение непрерывных ударов в круговом построении вертолетов. Это куда более серьезный признак надвигающейся войны, чем все заявления политиков.

В это время вдоль границы на той стороне Амударьи расположились таджикские боевики Махди Арсалана, вознамерившегося строить Халифат в отдельно взятом Таджикистане.

Махди Арсалан

И его боевики — таджикские талибы. Фото: соцсети / dialog.tj

Такую позицию стран региона по отношению к беженцам комментаторы связывают с действиями США.

Если самая богатая страна мира не хочет организовать прямые рейсы, что спрашивать с бедных?

В начале июля американцы обратились к Таджикистану, Казахстану и Узбекистану с просьбой принять 9 тысяч жителей Афганистана, работавших по контракту с оккупационными властями. Это 40 рейсов, аэропорт Симферополя в сутки принимает более 260.

Однако по проекту решения (он все еще обсуждается в Конгрессе, для 35 тысяч, включая семьи, ищут место на военных базах в Катаре и Кувейте) афганцы, работавшие с администрацией США, должны сосредоточится на территории третьих стран. Причем добираться туда они должны самостоятельно. И только потом американские власти будут решать, кого из них пустить к себе.

Турция мгновенно отреагировала на уровне МИД: Анкара вообще отказывается принимать афганских беженцев. Дошло до того, что зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Куртулмуш, выступая в турецком парламенте, обозвал американцев империалистами. Напомним, что турецкий воинский контингент в Афганистане — из самых крупных и последнее время наиболее активный в политических торгах.

Для афганских беженцев теперь куда ни кинь, всюду клин: опасения, высказанные турецкими политиками в понедельник в официальном сообщении ОДКБ, разделил ее генеральный секретарь Станислав Зась. Конечно, не только США участвовали в оккупации Афганистана, это все же операция НАТО. Все европейские страны прислали своих военных, одна Великобритания две бригады отрядила — 7700 человек. Поэтому уместно было бы поинтересоваться мнением Европы. И она подставила плечо: канцлер Австрии Себастьян Курц назвал лучшим местом для афганских беженцев Турцию. Реакцию Турции смотри выше. Великобритания вопрос вообще не обсуждает.

А ведь талибы уже сегодня активно разыскивают всех, кто пошел на заработки к американцам.

В Хосте обезглавили молодого переводчика. Но настоящее сведение счетов начнется, когда центральная власть будет в руках «Талибана» — тогда и начнут наводить «справедливость».

Пакистан — глубокий тыл «Талибана», земля пуштунов — контролирует все пункты перехода на своей границе совместно с талибами. Надежды у беженцев на него нет. Количество жителей Пакистана, воюющих в рядах террористов в Афганистане, исчисляется многими тысячами. Губернатор провинции Нангархар пояснил в конце июля, что среди убитых боевиков обнаружены тела 39 выходцев из Пакистана.

Пожалуй, самую лояльную позицию занимает Иран. В местных сетях весьма популярно видео, где командующий погранвойсками обнимает детей афганских беженцев и угощает их персиками.

Командующий погранвойсками обнимает детей афганских беженцев и угощает их персиками. Кадр видео TasnimNews

Но есть важный нюанс.

Река Гильменд впадает в иранскую провинцию Систан, где ее водами пользуется млн иранцев. Контроль над рекой является жизненно важным интересом Ирана, поэтому он налаживает связи с любыми группировками в Гильменде, которые контролируют плотину Камал-Хан. Действующее пока правительство в свое время перекрыло воду в Иран.

Sayhoon News утверждает, что

после недавнего захвата провинции Нимруз талибы по просьбе Тегерана открыли плотину и пустили воду.

О том, что переговоры об этом между Ираном и талибами шли давно, сообщают многие источники. Известный эксперт по Афганистану Василий Кравцов отметил: «Теперь ситуация совершенно понятна. Это и нужно было Ирану».

Стоит ли теперь рассчитывать на массовый исход беженцев в Иран, покажет будущее. Ну а пока они пытаются партиями по несколько сот человек незаконно перейти из Ирана в Турцию (как и надеялся канцлер Австрии). А оттуда уже и до Европы недалеко.

Валерий Ширяев

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