У родившихся во время пандемии детей в США снижен уровень интеллекта



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В исследование, проведенном учеными из Университета Брауна, были включены 672 ребенка из штата Род-Айленд. Из них 188 родились после июля 2020 года, 308 — до января 2019 года, а 176 появились на свет в период с января 2019 года по март 2020 года. Все дети родились в положенные сроки и не имели врожденных пороков развития. Чтобы оценить уровень развития у всех участников, специалисты провели серию тестов, в том числе на IQ (коэффициент интеллекта), когнитивные способности и вербальные и моторные функции.

Полученные результаты неприятно удивили исследователей: у всех детей, родившихся во время пандемии, были значительно ниже все показатели. Чем ниже был уровень социально-экономического положения родителей, тем хуже были у ребенка интеллектуальные, когнитивные, вербальные и двигательные способности. Более того, средний уровень IQ участников не превышал 78, в то время как до пандемии этот показатель у американских детей был не меньше 100.

По мнению авторов исследования, все дело в колоссальном стрессе, который испытывали родители во время вынужденной изоляции, когда приходилось совмещать работу, домашние дела и уход за ребенком. Вероятно, этот фактор мог также повлиять на внутриутробное развитие.

«Материнский стресс, тревога и депрессия во время беременности могут негативно воздействовать на мозг ребенка, что приводит к потенциальной задержке моторного, когнитивного и поведенческого развития. Это связано с влиянием гормонов стресса, в том числе кортизола», — написали ученые. Они сообщили, что пока неясно, как эти изменения скажутся на дальнейшем развитии детей.

Авторы подчеркнули, что исследование проводилось в штате Род-Айленд, который считается относительно благополучным с экономической точки зрения, поэтому семьи с детьми получают хорошие выплаты. В более бедных регионах эта ситуация может быть еще хуже.