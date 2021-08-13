Число жертв взрыва в российском Воронеже возросло

“Скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения”, – написал он.

Гусев заявил, что позже сообщит, какой будет материальная помощь пострадавшим.

Как пишет “Интерфакс”, всего в результате взрыва пострадало 19 человек.

По данным источников агентства, причиной взрыва стала неисправность установленного кустарным способом газового оборудования. В то же время другой собеседник заявил, что автобус был дизельным и в нем не было газового оборудования. “Интерфакс” утверждает, что, по предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено.

Контекст:

Взрыв в Воронеже произошел 12 августа в автобусе, когда он остановился на остановке. Изначально речь шла о 14 пострадавших.

Вечером стало известно, что одна пострадавшая умерла.

Следственный комитет России по факту взрыва открыл уголовное дело по ст. 238 (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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