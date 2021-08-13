 

“Везет же – красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу”. Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции

13.08.2021, 17:22, Новости дня
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На заглавном фото певица запечатлена на фоне моря в обнимку с мужем, американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Певица позирует в кадре в цветном парео, повязав вокруг головы косынку, а ее супруг – в полосатой футболке и синих купальных плавках. 

“Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, веселая Греция. Зарядилась энергией моря и солнца, чтобы вновь отправиться на гастроли и готовить новые проекты”, – написала артистка.

“Везет же – красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу”, – прокомментировали фото подписчики.

“Вы красивая пара”, – оценили снимки поклонники.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины”, “Любовь-морковь”.

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012). 

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее экс-гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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