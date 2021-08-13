 

Старые стилусы портят смартфоны Samsung

13.08.2021, 17:20, Новости дня
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Недавно корейская компания Samsung выпустила гибкие смартфоны Galaxy Z Fold3, в комплекте с которыми идут стилусы S Pen Fold Edition и S Pen Pro. Однако разработчик предостерегает пользователей от применения старых стилусов S Pen.

По словам специалистов, они могут повредить экран современного гаджета. Дело в том, что наконечник старого стилуса значительно жестче, чем требуется для нормальной работы с новыми устройствами.

Эксперты в недоумении. Ведь производитель говорил о том, что пленка, которой покрыты экраны новых смартфонов, увеличивает прочность на 80%. Поему же тогда ее легко можно поцарапать стилусом, который и предназначен был для использования таким образом? С другой стороны, производитель объявил, что новые стилусы обладают выдвижным механизмом, который автоматически предотвращает появление царапин на экране.



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