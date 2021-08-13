 

Иван Охлобыстин поддержал театральный дебют Ольги Бузовой во МХАТе

13.08.2021, 17:18, Разное
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Во время интервью Иван Охлобыстин пояснил радиоведущей Диане Кади, как он относится к театральному дебюту Ольги Бузовой во МХАТе. По словам актера, он не видит в таком опыте ничего плохого.
Несмотря на то, что в постановке «Чудесный грузин» Ольга Бузова еще в начале июня, обсуждение этой темы не утихает. Телеведущей досталось от Никиты Михалкова, Станислава Садальского и Сергея Безрукова. По словам мэтров актерского мастерства, они не увидели в ее игре ничего, кроме непрофессионализма и хайпа. В поддержку певицы выступил Михаил Пореченков, а также Иван Охлобыстин. Как отметил звезда «Интернов», экспериментировать всегда интересно. Тем более, он считает, что на спектакли приходят далеко не «утонченные театралы». Большинству посетителей театра нужны «интересные зрелища».

Иван Охлобыстин рассудил, что спустя пару лет Ольга Бузова может покинуть театральную сцену по возрастному признаку. Однако, не стоит откидывать вариант, что экс-ведущая «ДОМа-2» раскроется и театр «обретет великую актрису».

Источник: www.kp.ru



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