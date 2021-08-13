Сосо Павлиашвили гордится исполнением его песен Ириной Понаровской

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили не испытывает негативных эмоций и даже гордиться исполнением его песен коллегой Ириной Понаровской. Он рад за подругу и с удовольствием слушает её выступления.

После возобновления концертной деятельности Ирины Понаровской, публика не упустила из виду, что певица исполняет песни Сосо Павлиашвили. Они долгое время работали вместе, и их дуэту даже приписывали романтические отношения. Несмотря на это, сами исполнители этого не подтверждали. До сих пор они поддерживали только дружеские отношения, и эстрадный певец даже гордится тем, что у его подруги получилось продолжать петь и выступать на сцене.

Сосо Павлиашвили не был приглашён на мероприятие по случаю возвращения в музыку Ирины Понаровской. Он считает, что подобное не имеет особого значения, ведь никакого конфликта не было и быть не может, а исполнение его песен можно считать непосредственным участием в концертах. О возможных причинах певец не говорит. Такую информацию, объясняет музыкант, лучше узнавать непосредственно у его коллеги, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».