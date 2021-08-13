 

Сосо Павлиашвили гордится исполнением его песен Ириной Понаровской

13.08.2021, 17:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили не испытывает негативных эмоций и даже гордиться исполнением его песен коллегой Ириной Понаровской. Он рад за подругу и с удовольствием слушает её выступления.
После возобновления концертной деятельности Ирины Понаровской, публика не упустила из виду, что певица исполняет песни Сосо Павлиашвили. Они долгое время работали вместе, и их дуэту даже приписывали романтические отношения. Несмотря на это, сами исполнители этого не подтверждали. До сих пор они поддерживали только дружеские отношения, и эстрадный певец даже гордится тем, что у его подруги получилось продолжать петь и выступать на сцене.

Сосо Павлиашвили не был приглашён на мероприятие по случаю возвращения в музыку Ирины Понаровской. Он считает, что подобное не имеет особого значения, ведь никакого конфликта не было и быть не может, а исполнение его песен можно считать непосредственным участием в концертах. О возможных причинах певец не говорит. Такую информацию, объясняет музыкант, лучше узнавать непосредственно у его коллеги, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Мнение: Комментаторы среди нас

18.05 / Уход за волосами. Ампулы для волос Новель

23.08 / Ученые обнаружили на «Острове Друидов» загадочную 4000-летнюю гробницу

02.04 / Гюльчехра Бобокулова станет новой наставницей шоу «Голос.Дети»

02.07 / В Сети полностью рассекретили данные о смартфоне Huawei nova 8i

24.05 / Мнение: Продавцы спортивного питания

16.08 / “Нож в спину”: Лукашенко угрожает уволить вышедших на забастовки рабочих заводов

28.06 / Мнение: Порнография в Игре Престолов. Часть 3

28.03 / Путин после прививки от коронавируса спит рядом с градусником

27.05 / Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика