На Дмитровском шоссе построят поликлинику для детей и взрослых

В Москве продолжается реализация самой масштабной программы по развитию инфраструктуры здравоохранения. Пандемия коронавируса подчеркнула важность этого проекта. В течение следующих трех лет в рамках программы будет построено более 60 поликлиник и крупных многофункциональных медицинских центров.

Так, в Дмитровском районе (Дмитровское шоссе, владение 107г) построят поликлинику для детей и взрослых. Здесь же расположится и женская консультация. Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское – на 250, женская консультация – на 100. Для каждого блока сделают отдельные входы.

В блоке для взрослых откроют отделения врачей общей практики, профилактики, функциональной и лучевой диагностики, реабилитации. Здесь также обустроят кабинеты врачей-специалистов, комнаты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные и другие помещения.

В поликлинике будет самое современное оборудование – установят маммограф, аппараты УЗИ, МРТ, рентгена и многое другое. Также в составе учреждения будет клинико-диагностическая лаборатория.

В детском блоке откроются отделения медицинской профилактики, педиатрии, процедурные, лаборатории, травмпункт, комнаты лучевой диагностики. Все помещения также оснастят современным оборудованием. Здесь установят удобную мебель, в том числе – для маломобильных граждан, сделают комнаты отдыха персонала.

В здании установят лифты, для удобства маломобильных групп разместят пандусы и тактильные указатели.

“Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году”, – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что программы реконструкции городских поликлиник будут дополнительно профинансированы. На ремонт медучреждений планируют потратить еще 7,5 миллиарда рублей.

В настоящий момент в городе в рамках программы реконструировано более 20 городских поликлиник, идет ремонт в 53 зданиях. Работы планируют завершить в конце 2021-го – начале 2022 года. В программу реконструкции включено в общей сложности 137 зданий – примерно треть поликлинического фонда города.