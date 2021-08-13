 

“Единая Россия” решает проблему занятости молодежи

13.08.2021, 17:12, Разное
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В числе обсуждаемых мер – реализация программ вовлечения молодых людей в занятость. Также в качестве ответа на запросы рынка труда планируется создание специальной системы обучения.

“Первый прогресс, которого мы достигли, предметная работа правительства и “Единой России” по изменению законодательства”, – отметила Голикова.

По словам вице-премьера, совместная работа партии и кабинета министров позволила сохранить три миллиона рабочих мест.

Голикова напомнила об изменениях современного рынка труда. Вице-премьер отметила рост занятости в здравоохранении, строительстве, IT-сфере.

“Важно не только привлечение бизнеса, но и установление новых контрольных цифр приема, программ подготовки кадров”, – добавила зампред правительства.

Ранее секретарь генсовета “Единой России”, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак вместе с группой парламентариев предложили включить срок службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Законодатели внесли соответствующую инициативу на рассмотрение Государственной Думы. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2022 года.

Было бы справедливо считать период службы в армии равным обычной работе при досрочном выходе граждан на пенсию, считает Турчак. Военнослужащие выполняют задачи высокой значимости для государства и общества, подчеркнул сенатор.



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