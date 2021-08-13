В Пермском крае запущена линия по производству энергоэффективных стеновых конструкций

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил АО «ПЗСП» и ознакомился с новой линией циркуляции паллет Weckemann, на которой производятся трехслойные стеновые конструкции, отличающиеся повышенным теплосбережением.

Первые выпущенные на заводе изделия уже применяются в жилищном строительстве на площадках группы компаний ПЗСП. Махонин вместе с генеральным директором предприятия Евгением Демкиным и техническим директором Михаилом Черепановым осмотрели участки формовки, установки арматурных каркасов и утеплителя, оценили работу заглаживающего устройства, пост для установки вкладышей и бортов. Губернатор увидел весь производственный процесс, начиная от заливки тяжелого бетона в формы и заканчивая отгрузкой на склад готовой продукции, сообщается на сайте правительства региона.

Глава Прикамья отметил, что перед регионом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стоит серьезная задача – к 2030 году достичь объема ввода жилья на уровне 1,63 млн кв. метров. Уже в этом году край взял на себя повышенные обязательства перед федерацией, повысив показатель с 1,29 млн кв. метров до 1,34 млн кв. метров жилых площадей.

«Ключевое значение при реализации этих планов Правительство региона уделяет строительным материалам, из которых возводятся и будут возводиться дома. Запустив новую линию, компания ПЗСП продемонстрировала готовность к повышению качества и объемов строительства в Пермском крае. Я уже был здесь в прошлом году, когда была пуско-наладка оборудования. Радует, что сегодня на линии уже запущено производство», – обозначил Махонин.

Новая технология индустриального домостроения BAUM на предприятии пришла на смену крупнопанельной серии Э-600, с помощью которой компания ПЗСП возводила дома в регионе в течение последних 20 лет. Необходимость использования более передового опыта изготовления стеновых панелей возникла из-за ограниченных возможностей прежней линии.

Как рассказал гендиректор АО «ПЗСП» Евгений Демкин, новая технология индустриального домостроения является ведущей в странах со схожим климатом – например, в Скандинавии. «В Пермском крае из-за продолжительной зимы строительный сезон короткий, и это обстоятельство диктует условия строительного процесса. Для нашего региона технология индустриального домостроения оптимальна, поскольку она позволяет минимизировать срок работ на стройплощадке. Сюда привозят с производства уже готовые изделия будущего дома и собирают, как конструктор», – подчеркнул Демкин.

Руководитель ПЗСП также добавил, что новая технология позволяет производить изделия самой разной формы и создавать для каждого земельного участка индивидуальный проект. Компания может строить дома с уникальной архитектурой фасадов, разнообразной планировкой квартир, высотой потолков и размером окон. Но главное, что отличает технологию – повышенная энергоэффективность.

По словам заместителя главного технолога АО «ПЗСП» Алексея Бессонова, в 2023 году в РФ вступят в силу новые нормы по теплоизоляции зданий и сооружений, и стеновые конструкции, произведенные на линии Weckemann, уже сегодня им соответствуют. «Основное преимущество новых изделий – их универсальность. Мы можем выполнять их с разной толщиной утеплителя», – отметил работник предприятия.

Губернатор обратил внимание на то, что повышенное теплосбережение будет способствовать снижению затрат для жителей на услуги ЖКХ и более комфортному проживанию людей в домах из таких конструкций. «Производитель заявляет, что технология позволяет выпускать изделия с более ровной поверхностью. Это значит, что отделка внутренних помещений не потребует дополнительных затрат на выравнивание стен. Кроме того, на внешней стороне конструкций можно нанести более прочное покрытие. Таким образом, визуально дома будут смотреться лучше, то есть новые жилые кварталы в Пермском крае преобразятся. Все это важно и для нас, и для жителей», – подчеркнул Махонин.

По данным АО «ПЗСП», мощность новой линии – 150 тыс. кв. м жилья в год при работе в две смены. Первым объектом, полностью построенным по технологии BAUM, станет дом по ул. Докучаева, 23 в м/р Пролетарский. Проект предусматривает индивидуальные планировки квартир, вход в подъезды с уровня земли, необычную входную группу, разные цвета и фактуры фасада.