Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле

Дания эвакуирует персонал своего посольства в Кабуле и временно закрывает свое диппредставительство, информирует местный телеканал TV2.

«Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время», – отметил глава МИД Дании Йеппе Кофода, передает РИА «Новости».

Напомним, что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.

Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков сообщил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.