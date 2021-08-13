 

Антону Фургалу отказали в регистрации на выборы в Госдуму

13.08.2021, 16:38, Разное
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Сына арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона Фургала не допустили до выборов в Госдуму. Трансляцию с заседания избиркома вела Sota.

Избирком признал недействительными 48% подписей (16,5% от общего числа). Допустимый для регистрации порог брака составляет 5%. Решение приняли единогласно.

Скрин: трансляция Sota в YouTube

Антон Фургал рассказал Znak.com, что «по объективным причинам» недействительными признали 255 подписей, остальные — «по надуманным».

Фургал шел на выборы как самовыдвиженец и должен был собрать около 15,5 тысячи подписей. «Я считаю, что это политическое решение. Мы сейчас с командой обсудим, что делать. Буду обжаловать и бороться», —сказал политик.

Ранее 29-летний Антон Фургал рассказал «Новой газете», что собирается в Госдуму, «чтобы продолжить дело отца». «Решение выдвигаться — не мое единоличное, оно принято совместно с отцом», — уточнил он.

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Сын бывшего губернатора Хабаровского края идет на выборы в Госдуму

Сергея Фургала задержали в июле прошлого года, ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-глава Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, занимавший до этого пост депутата Госдумы от ЛДПР.

В начале февраля Фургалу предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК). Задержание политика спровоцировало волну протестов в регионе: местные жители выступали против его преследования и требовали расследовать его дело в Хабаровском крае.

Источник: Новая газета



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