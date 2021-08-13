В то время как Шакире грозит суд: Жерар Пике поделился фото их подросших сыновей

Певица Шакира и футболист Жерар Пике вместе уже больше десяти лет и рука об руку они прошли через многое. Сейчас над их семьей повисла темная туча в виде суда над артисткой. В конце июля мировые СМИ сообщили, что колумбийская певица может оказаться на скамье подсудимых из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Известно, что ее имя сейчас фигурирует в шести налоговых преступлениях на общую сумму в 14,5 миллионов евро. Якобы она не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица утверждает, что в эти годы она жила на Багамских островах, и в Испанию прилетала лишь изредка. Однако оказалось, что в Испании она проводила в среднем по 183 дня в год, то есть больше полугода, а значит, она является налоговым резидентом этой страны. По предположительным данным, Шакира должна будет в скором времени предстать перед судом и либо она заключит сделку с истцом и, к примеру, уплатит налоги, либо ее будут судить. Причем наказание может включать в себя даже тюремное заключение.

Ее супруг, испанский футболист, защитник “Барселоны” и фактически воспитанник клуба, откуда на днях во французский “ПСЖ” перешел Лионель Месси, тоже переживает непростой период. Сегодня стало известно, что клуб, который испытывает финансовые трудности, ведет переговоры с ним, а также с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой об очередном снижении зарплат (в прошлом году его гонорар уже урезали, но руководство решило сделать это снова). Но, кажется, он не унывает и регулярно публикует кадры с тренировок и из дома. Накануне, например, Жерар выложил селфи с сыновьями – 8-летним Миланом и 6-летним Сашей.

Три мушкетера, – подписал он снимок.

В объективы папарацци мальчики попадают крайне редко – лишь в 2019 году им удалось заснять семейство в полном составе во время велопрогулки.

Жерар Пике с сыновьями

Кстати, проблемы с налоговой службой когда-то были и у Жерара Пике. В 2015 году муж Шакиры задолжал налоговым органам Испании 2,5 миллиона евро. По данным налоговой службы, игрок недоплачивал в казну в период с 2007 по 2010 год.