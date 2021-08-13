Джордж Сорос стал почетным профессором ВШЭ

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов присвоил звание почетного профессора американскому инвестору Джорджу Соросу. Выступая 12 августа на мероприятии, посвящённом празднованию дня рождения финансиста, он выразил глубокую благодарность всего университета перед филантропом и указал на ведущее значения его идеалов для всей ВШЭ.

Решение о присвоении почетного статуса было принято на заседании ученого совета НИУ ВШЭ: «За значительный вклад в развитие и становление всего высшего учебного заведения». Также на пленарном заседании был разработан план расширения финансирования программы «Гендерные исследования» и кафедры «Аналитического центра Юрия Левады» с учетом пересмотра бюджета в новом учебном году.

С просьбой отменить инициативу к ректору и ученому совету университета уже обратились авторы петиции, опубликованной на сайте Change.org. Как следует из информации о петиции, ее составила группа сотрудников ВШЭ — члены профсоюза «Университетская солидарность», а также выпускники и учащиеся.

«Это глупость, и я считаю, что это вмешательство во внутренние дела школы и явное проявление грубейшего антисемитизма. Будет проведена проверка», – заявил Никита Анисимов.

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