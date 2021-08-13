“Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема”. Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном

Отвечая на вопрос ведущего проекта Анатолия Анатолича, пошел ли сын по его стопам, Авраменко заявил, что тот “достаточно сложный в этом плане”.

“Он сначала поступил в университет на компьютерный дизайн, потом бросил учебу – не доучился. Много лет неизвестно чем занимался, потом у него снова появилась идея поступить в университет – поступил заново и сейчас снова учится в университете”, – рассказал филолог.

По словам Авраменко, он мало общается с сыном, так как хочет, чтобы тот начал работать.

“Он не хочет работать. В этом проблема. Он принадлежит к той части молодежи, которая хочет все и сразу”, – признался Авраменко и подчеркнул, что помогает сыну.

ВИДЕОВидео: Зе Интервьюер / YouTube

Контекст:

Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике.

Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.

Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии “Квартал 95”.

По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость. О личной жизни Авраменко говорить избегает.

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