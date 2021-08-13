Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге

Положительную пробу спортсмен сдал еще до отъезда в Токио, на заключительном сборе команды во Владивостоке 21 июля.

“Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена”, – заявили в федерации.

https://www.facebook.com/RussianTriathlonFederation/posts/4486943534672908

Теперь Полянский имеет право вскрыть пробу В и в случае, если анализ подтвердится, доказывать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Но, как пишет “Спорт-Экспресс”, учитывая характер найденного препарата, сделать это будет сложно – его невозможно принять случайно, с едой или “заразившись” от других людей, это всегда инъекция.

Этот же препарат выявила допинг-проба у украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, которую отстранили еще до начала Игр.

На Олимпиаде в личной гонке Полянский занял 43-е место, а квартет российских триатлонистов – 14-е место. Скорее всего, теперь этот результат будет аннулирован.

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Полянскому грозят четыре года дисквалификации. “Спорт-Экспресс” отмечает, что раньше проблем с допингом у него не было.

История с Полянским – первый допинг-скандал со сборной ОКР на Олимпийских играх 2020, если не считать положительного теста на мельдоний, который сдали два гребца –Павел Сорин и Никита Моргачев перед выездом в Токио. Подозреваемые были исключены из числа участников Игр, а национальная федерация решила снять со стартов всю команду по академической гребле, поскольку “уровень мастерства дублеров не соответствовал олимпийским стандартам”.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Россию представляли 335 спортсменов в 27 видах спорта. Спортсмены сборной заработали 71 медаль, они пятые в медальном зачете.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн. На Олимпиаде 2020 российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета РФ, а вместо гимна использовали фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных московской лаборатории данных ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

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