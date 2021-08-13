 

“Она настояла на этом, хочет обнять детей”. Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы

13.08.2021, 16:28, Новости дня
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“Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Конечно, к ее выписке готовились и ждали”, – написала Соколова.

Она уточнила, что впереди у 38-летней певицы “долгий путь восстановления и лечения”.

“Пожелайте ей здравия и многая лета!” – попросила Соколова.

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A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома “Трудный возраст”.

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы. 9 августа певица обратилась к поклонникам через Instagram и поблагодарила их за поддержку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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