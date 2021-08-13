 

Комаровский: Если вы переболели COVID-19 и чувствуете себя хорошо, через пару месяцев вам можно вакцинироваться

13.08.2021, 16:28, Новости дня
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Казалось бы, такой очевидный вопрос… Поначалу были разговоры о том, что если вы переболели [COVID-19], то три месяца нужно не прививаться. Сейчас же все больше данных о том, что факт перенесенной болезни никоим образом не влияет на целесообразность вакцинации. Потому что вакцинация создает такой уровень защиты из антител и Т-клеток памяти, который оказывается намного выше, чем после болезни.

Поэтому если вы выздоровели и чувствуете себя хорошо, нет явных последствий, то по прошествии месяца-двух уже можно вакцинироваться. Правда, некоторые считают, что можно не раньше трех месяцев, некоторые – что не раньше шести месяцев. Лично у меня прошло четыре с половиной месяца после болезни. Но если бы появилась возможность вакцинироваться раньше, я бы привился раньше.  Хотя бы потому, что когда ты получаешь вторую дозу, то испытываешь огромное психологическое облегчение. Вот просто перестаешь дергаться и бояться.

Поэтому я рекомендую прививаться, как только есть возможность. Да, возможно, не сработает. Ну, привьемся еще через годик. Ничего страшного не будет.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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