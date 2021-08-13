Эксперты рассказали о полезных и опасных для здоровья свойствах мяты

Эксперты рассказали о свойствах мяты, которые могут быть полезными и опасными для здоровья. Употребление данного растения как помогает при ряде заболеваний, так и несет вред при определенных недугах.

Листья и цвет мяты с давних пор применяется как в кулинарии, так и в народной и традиционной медицине. Растение обладает успокоительными, обезболивающими свойствами, полезно оно и для регулирования пищеварения. Кроме того, ароматная трава используется для приготовления напитков, десертов и других блюд. Благодаря высокому содержанию ментола, раздражающего холодовые рецепторы, нервные и кровеносные сосуды, растение эффективно снижает боль. Кроме того, отвар листьев стабилизирует давление в артериях, оптимизирует кишечную перистальтику и нормализует пищеварение, а также уменьшает метеоризм, устраняя брожение. Часто траву добавляет в различные лекарственные сборы, например, от желчекаменной болезни, гепатита или холицестита, лечит мята даже золотистый стафилококк. Полезна мята и при цистите, болезненных менструациях или респираторных заболеваниях.

Однако, как оказалось, мяту нельзя употреблять не контролировано, являясь лекарственным препаратом, она вызывает и побочные эффекты. Последствиями этого может стать целый ряд расстройств. Среди них могут быть аллергия, варикозное расширение вен, понижение либидо у мужчин. Также может растение способствовать уменьшению концентрации внимания, что особенно важно для водителей. Нельзя употреблять блюда и напитки с мятой и людям, страдающим от пониженного артериального давления, так как это может только усугубить их состояние.

Источник: inosmi.ru