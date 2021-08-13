В Сети вспомнили пугающие НАТО легенды советской военной техники

Эксперты вспомнили в Сети легенды советской военной техники, до сих пор пугающие войска НАТО. В список вошли как танки и самолет-истребитель, так и системы противовоздушной обороны.

Во времена Холодной войны минувшего века противостояние стран НАТО и Советского Союза привело к усилению армий обоих сторон. Однако никакие улучшения и модернизация не помогли Западу превзойти вооружения СССР. Разработки отечественных инженеров-оружейников и сейчас вызывают опасения у руководства Альянса. В первую очередь, это системы ПВО, одной из которых является ЗРК С-75. Ее нередко применяли во многих конфликтах, есть установка и в ряде армий стран-союзников. Она лидирует в мировом рейтинге по статистике использования противовоздушных систем. По некоторым данным, во время военных действий во Вьетнаме именно этим зенитно-ракетным комплексом были уничтожены порядка 1,3 – 2 тысяч воздушных судов Североатлантического Альянса.

Не менее опасной считают на Западе наземную бронемашину Т-72, это универсальное защищенное транспортное средство стало самым массовым танком. Его Советский Союз также экспортировал в десятки других стран. Ему свойственна выживаемость и многозадачность, хороший уровень пробиваемости танков противника, а также комфортность ведения боевых действий.

Пугает страны НАТО и самолет-истребитель МиГ-15, впервые принявший участие в боях в Корее в 1950-х годах. Тогда он сумел сбить десяток американских судов В-29, избежав потерь со стороны Советского Союза. Как сообщают «Народные новости России», благодаря высокой маневренности и поражающей способности самолет принят на вооружение также в других странах.