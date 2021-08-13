Супергерои вымышленные и настоящие. Что посмотреть в кино на выходных

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Лучшие из худших снова выходят на “прогулку”. Продолжение фильма студии DC про суперзлодеев из тюрьмы “Бель Рив”, которым предлагают сделку: выйти на миссию по уничтожению секретного проекта «Морская звезда» в обмен на освобождение. Вторую часть доверили снимать эксцентричному режиссеру “Стражей галактики” Джеймсу Ганну, отчего картина становится ещё более интригующей.

Солнцепек

Луганск, 2014 год, весна. На пороге Луганска уже топчется гражданская война и вот-вот постучит в дверь к мирным жителям. В это время семья Новожиловых пытается бежать из страны, но не успевает – граница закрыта. Что же делать дальше, когда страна охвачена безумием войны? Реальная история про жертвенность, боль, моральные принципы и самое главное – вечные семейные ценности.

Военная драма, основанная на реальных событиях, уже до выхода успела заинтриговать зрителей. Как заявляют режиссеры Михаил Вассербаум и Максим Бриус, фильм получился достаточно жестким и откровенным для широких экранов. Но в фильме собрана лишь малая толика того кошмара, который происходил в ЛНР на самом деле.

Не дыши 2

События разворачиваются спустя восемь лет после вторжения грабителей в дом слепого старика Нормана Нордстрома, которое показали в первой части. Норман удочерил девочку, и, казалось бы, его жизнь наладилась. Но в его дом снова вторгаются незваные гости, и на этот раз старик будет действовать куда более радикально.

Аннэтт

Драматический мюзикл о нелегкой судьбе стендап-комика, который потерял свою жену, оперную певицу, и остался один с двухлетней дочерью. Картина открыла 74-й кинофестиваль в Каннах и получила много положительных отзывов. Фильм хоть и похож на мюзикл, но не такой, чтобы все пели и танцевали. На музыку здесь действительно стоит обратить внимание: все саундтреки написаны американской группой Sparks.

Ночь страха. Противостояние

“Этой ночью дозволено абсолютно все”. Фильм как смешение “Идентификации Борна” и “Судной ночи”, где героине Коре Фишер придется восстановить память и понять, почему за ней охотится полиция и банда головорезов. Интересно посмотреть полюбившийся фильм в новой интерпретации, когда зритель вместе с героем с самого начала не знает, в чём завязка истории. Тем более, когда Коре предстоит побороться за свою жизнь и попутно понять, кто она на самом деле.