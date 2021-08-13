 

Собянин: программы реконструкции городских поликлиник будут дополнительно профинансированы

13.08.2021, 16:18, Разное
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Строительство новых поликлиник и реконструкция действующих объектов здравоохранения для Москвы являются приоритетом. Столичные власти знают, что качественная и своевременная медицинская помощь должна быть доступна во всех районах, в медучреждениях, работающих по новому – московскому – стандарту.

Сейчас в городе идет реконструкция 53 городских поликлиник. Работы планируют завершить в конце 2021-го – начале 2022 года. В программу реконструкции включено в общей сложности 137 зданий (примерно треть поликлинического фонда города).

Сообщается, что власти Москвы выделят дополнительные средства на реконструкцию зданий городских поликлиник, капитальный ремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Будет потрачено около 7,5 миллиарда рублей, рассказал мэр города Сергей Собянин.

“На замену морально и физически устаревшим зданиям москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции”, – отметил градоначальник.

В настоящий момент в стационаре Центра паллиативной помощи на улице Двинцев для пациентов доступны 200 коек. После реконструкции соседнего корпуса появится еще 100 коек. Будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для их родственников. Также можно будет начать ремонт основного корпуса.

Еще в четырех корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, где сейчас идет реконструкция, разместят первые в столице отделения сестринского ухода за пациентами со старческой деменцией и болезнью Альцгеймера, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении.

Для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, развернут 283 койки в филиалах
центра по адресам: улица Академика Миллионщикова, дом 6, строение 2; улица
Шкулева, дом 4; 1-й Щипковский переулок, дом 19, строения 1 и 2.

“Паллиативная помощь – сложный и очень важный вид медицинской помощи, он требует особого внимания и заботы к пациентам. В последние годы мы многое сделали в этом направлении и продолжаем эту работу”, – подчеркнул Собянин.

Все филиалы будут оснащены по стандартам паллиативной службы. Они предусматривают максимально комфортные условия для пациентов и родственников, а также высокое качество лечения и ухода. Завершить капитальный ремонт всех пяти зданий Центра паллиативной помощи планируется до конца года.



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