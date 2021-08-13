Мнение: Куда талибан ведёт Афганистан?

В Афганистане все скверно. Международная террористическая и запрещенная в России организация «Талибан» захватывает новые города и провинции этой многострадальной страны. И устраивает на захваченных территориях свои средневековые порядки.

Что на самом деле происходит сегодня в Афганистане, можно прочитать здесь.

Представляю, что сейчас думают, читая новости из Афганистана, сотни тысяч бывших граждан СССР, ставших гражданами России, Украины, Беларуси и других стран постсоветского пространства, которые в 1979-1989 годах выполняли «интернациональный долг» в Афганистане.

Неужели все это было напрасно? Неужели напрасно сложили головы 14 427 солдат и офицеров Вооруженных Сил СССР?

Очевидно же, что Афганистан уже никогда не будет таким, каким был на этих фотографиях, сделанных до 1979 года… Талибану такой Афганистан не нужен. Талибану нужен Афганистан-ад. Потому что в аду проще управлять людьми….

Фотографии отсюда и отсюда

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