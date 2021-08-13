В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку

В Бишкеке милиция задержала мужчину, который бросил калькулятор в продавщицу за то, что она ответила ему на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

29-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания. В течение 48 часов Октябрьский районный суд Бишкека изберет ему меру пресечения.

Фото: пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека

Потерпевшая, как сообщается, обратилась в милицию 2 августа. Она заявила, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове.

«Начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики», — пишет пресс-служба УВД.

Ранее МВД РФ на 10 лет запретило напавшему на русскоговорящую девушку мужчине въезд на территорию страны. Накануне МВД также запретило въезд на 50 лет бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабзаде после его высказываний о русских и гражданину Казахстана Куату Ахметову, опубликовавшему видеоролики, на которых посетители магазинов требуют от продавцов разговаривать с ними только на казахском языке.

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В ведомстве подчеркнули, что иностранных граждан, «призывающих к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом», не будут пускать на территорию страны, так как они могут «угрожать общественному порядку и безопасности».

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